El Suprem condemna a 15 mesos de presó sis joves per aturar i pintar un vagó del metro de Barcelona

Elde presó i multa de 2.700 euros per un delicte de danys agreujats a sis joves per fer pintades en uns vagons del metro de Barcelona després d'aturarTambé hauran de pagar una indemnització conjunta i solidàriament i per parts iguals de 4.175 euros pels danys causats amb la seva acció.El tribunal estima parcialment el recurs de cassació interposat per l'acusació particular exercida per Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona SA i anul·la la sentència dequenúmero 23 d'aquesta ciutat. Segons la primera sentència, cap a les 2.30 hores de la matinada del 23 de desembre del 2017 els sis joves van aturar el tren accionant el polsador d'emergència i van pintar els dos costats del vagó amb esprais.La sentència recorreguda i la de primera instànciaperquè no van generar un menyscapte o deteriorament de l'objecte –vagons-- que n'exigís la reposició, sinó el deslluïment.El Suprem, però, discrepa d'aquest criteri i confirma la seva doctrina jurisprudencial sobre el delicte de danys, el vessant objectiu del qual consisteix a causar un dany (no comprès en altres títols) en propietat aliena.

