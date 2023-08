Preocupació a l'per lad'unde 24 anys, veí del municipi. Els fets han tingut lloc aquesta setmana, concretament el passat dimecres dia 2 d'agost. El jove, que es trobava a lafent el cim de la Punta Alta de Comalesbienes tot sol, va desaparèixer i no va arribar a dormir al lloc on se l'esperava. A hores d'ara no es tenen notícies d'ell.Des de llavors, hi ha actiu un, amb una desena de dotacions de Bombers que busquen el jove per la zona on es creu que pot estar. També hi ha alguns veïns de l'Espluga que s'han desplaçat fins al lloc dels fets per col·laborar en les tasques.Tal com ha avançat Catalunya Informació, el dispositiu també compta amb, però a causa de la pluja d'avui,Per aquest motiu, ara es treballa per via terrestre i amb el suport d'un grup caní.

