Instal·laran filtres en un dipòsit de Flix per millorar la qualitat de l'aigua i evitar restriccions

Gairebé un mes després que l'Ajuntament de(Ribera d'Ebre) recomanés no beure aigua de l'aixeta per estar contaminades, ha anunciat que instal·larà unsdeen un delsper millorar ladeSegons ha avançat, el cost de la instal·lació pujaria a 800.000 euros i(ACA) ha atorgat una subvenció de 452.000 euros al municipi per posar esta tecnologia. Des del passat 8 de juliol, Flix té restringit el consum d'aigua de l'aixeta pels elevats nivells de trihalometans. Si bé és cert que els últims dies els anàlisis de l'aigua mostren que la qualitat ha millorat, des de l'ajuntament asseguren que. Sobre l'aixecament de les restriccions, Barbero diu que és una "incertesa total".Actualment el municipi agafa l'aigua dela través de la, però és una planta molt antiga i "no és capaç d'eliminar la matèria orgànica de l'aigua", comenta Barbero. Amb esta nova instal·lació, se seguirà captant l'aigua des d'Ercros, però la potabilització anirà a càrrec de l'ajuntament. L'alcalde preveu adjudicar les obres a finals d'any i començar-les el 2024.L'alcalde explica que és unperquè l'increment de matèria orgànica coincideix amb l'estiu i la baixada del cabal de l'Ebre. Mentre duren les restriccions, els flixancos, i es recomana reduir el temps de les dutxes i banys, fer-ho amb l'aigua més freda possible i ventilar aquestes estances. A més, el consistori ha fixat dos punts d'aigua potable per al consum humà.