La web del PSOE col·lapsa per «culpa de Perro Sanxe»

Col·lapse a la pàgina web de la botiga del PSOE perElsdel partit socialista han tingut unaen l'accés a causa de l'alta demanda per comprar marxandatge de 'Perro Sanxe', segons han confirmat fonts socialistes a l'ACN. El partit va posar ahira la venda productes amb aquest lema i al vespre els servidors ja estaven saturats. Aquest divendres al matí, després d'unes hores de normalitat, la incidència per entrar a comprar les samarretes, adhesius i pins associats al mem, la incidència s'ha tornat a repetir.El lema va començar com una crítica al líder socialista,, però la formació l'ha convertit en un reclam a favor del president dell. Per això el PSOE ha fet un pas més i dijous va posar a la venda samarretes amb el lema 'Perro Sanxe' a 4,99 euros així com pins a dos euros, que també inclouen la versió en femení: 'Perra Sanxe'.El president espanyol va adoptar el mem durant la campanya, sobretot arran de la seva entrevista al pòdcastSánchez hi va explicar que no té temps per veure tots elsque es fan, però va confessar que coneixia el mem de 'Perro Sanxe'. Va acabar assegurant que n'hi ha un que li encanta: "".El mem es va acabar fent. A lade la campanya, Pedro Sánchez va aprofitar elper posar en evidència que, el que va començar com un insult de la dreta i l'extrema dreta. Ho va fer amb una imatge en què apareixia amb dos gossos.Lesdel PSOE avan ser els primers a fer servir elper part dels socialistes. Durant la campanya es van ferper difondre un vídeo en el qual demanaven el vot per Pedro Sánchez destacant el seu "" i assenyalant el seu entrecuix. També van sera regalar merxandatge del mem. A les seves paradetes d'arreu de Galícia hi regalavenamb frases com "más sabe el perro sanxe por perro que por sanxe", oamb un embolcall on hi havia impresa la cara de Sánchez i amb la frase "cómete a este bizcochito".

