El Raval homenatja la Shamira, la noia de 20 anys morta per l'impacte d'una palmera

El barri delde Barcelona. El passat dijous va morir la Shamira, una noia de 20 anys, després que li caigués una palmera a sobre . Per això, el col·lectiu, del qual la víctima hi formava part, farà unla tarda d'aquest divendres a la, on va tenir lloc la tragèdia. Aquest divendres s'ha conegut, també, que els veïns havien alertat durant l'any del mal estat de la palmera , però l'Ajuntament va descartar cap "anomalia".Malgrat que l'acte de memòria tingui lloc a lesla Shamira. Una vintena de persones properes a la víctima han deixatal damunt de la palmera aquest divendres al matí., s'han apropat al voltant de lesdel migdia per recordar la víctima.Els afectats també han escrita terra, al voltant de la palmera que es va partir de la plaça Emili Vendrell. Elestà convocat aquesta tarda per seguir homenatjant la Shamira. Per xarxes socials com Instagram i Twitter i, també, perel col·lectiu Metzineres està fent una crida alper assistir aquesta tarda i continuar homenatjant la Shamira.unaformava part del col·lectiu, una cooperativa sense ànim de lucre dirigida a crear un entorn exclusiu per a. La víctima formava part d'aquesta entitat delque proporciona, tranquil·litat i intimitat a persones que consumeixen drogues.pretén ajudar a les dones que sobreviuen a múltiples situacions de vulnerabilitat i. L'entitat, també, defensa el; aquell feminisme que s'allunya de la "norma" i, per tant, no només té en compte la dona cis blanca, heterosexual i de classe mitjana o alta.