Messi s'escalfa i frega la primera targeta vermella a la MLS: «L'haurien d'haver expulsat»

الأسطورة مع لاعب اورلاندو 😡 pic.twitter.com/iO6iDLaY7q — Messi Xtra (@M30Xtra) August 3, 2023

Doblet i tangana en el primer clàssic del sol de. L'argentí va brillar en la victòria per 3-1 de lcontra l'Orlando City, l'anomenat clàssic del sol. L'astre argentí va signar un nou doblet a lai ja suma cinc gols en els tres primers partits amb la samarreta de la franquícia de. Xifres d'escàndol que demostren que Messi segueix endollat, malgrat el comiat a la competició de clubs de primer nivell. Gols a banda, l'excapità blaugrana també va estar molt actiu sense pilota: Messi va veure la seva primera targeta groga i va protagonitzar una picabaralla al túnel de vestidors que podria haver acabat amb el davanter expulsat.Messi es va escalfar a la primera part, després de ser amonestat: l'àrbitre del partit li va ensenyar la targeta groga per unasobre. L'argentí no hi va estar d'acord i va marxar al descans enrabietat. Un cop al, es va encarar amb, autor del gol de l'Orlando City. L'es va fer grossa i alguns jugadors rivals van haver d'intervenir perA la segona meitat, Messi va tornar a tenir unverbal amb el brasiler, aquest cop dins del camp. La discussió no va anar a més i la llegenda blaugrana va poder completar elsi celebrar la victòria del seu equip, elconsecutiu que també va suposar el debut deamb l'equip de Florida.Ara bé, no tothom va estar d'acord amb el fet que Messi pogués completar el partit. Segons l'de l'Orlando City, l'astre argentí va fer prou mèrits per ser: "Hi ha un parell d'accions que haurien d'haver comportat la. M'és igual que sigui en Leo, tots els jugadors s'han d'arbitrar de la mateixa manera.i el que ha passat avui al terreny de joc no ho ha estat", va queixar-se el tècnicen roda de premsa.

