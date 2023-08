Un rai tornarà a navegar per la Noguera Pallaresa un segle després

Una jornada per reivindicar el patrimoni saliner

Més d'un centenar d'anys després quebaixés per les aigües del riu al seu pas per, els, aquest cop com a homenatge al desaparegut ofici, ho tornaran a fer. Serà aquest dissabte,, a partir de les, coincidint amb els actes festius de la, en una baixada amenitzada per la xarangaL'acte està carregat de, ja que la relació entre la localitat dei elshistòricament era molt significativa. En primer lloc, perquè Gerri és una població que es vertebra al voltant del riu. Però també és ben conegut que laera la patrona dels raiers, que s'hi encomanaven demanant una bona baixada. De fet, la proximitat de Gerri de la Sal al perillósfeia que els raiers hi fessin parada sovint.Aquesta no és l'únicarecentment pels raiers pallaresos El passat mes de maig els raiers van tornar a baixar per les aigües del riu Segre a Lleida 28 anys després del darrer cop. Va ser coincidint amb l'inici de les festes de Sant Anastasi de la capital del Segrià, amb una demostració que va servir per reivindicar l'antic ofici, declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco el desembre passat La baixada del rai per Gerri de la Sal està emmarcada en la, una jornada plena de propostes per a totes les edats i per tots els gustos que ajudaran a, on l’activitat al voltant d’aquest element tornarà a regnar per un dia.El certamen es va posar en marxa l’any 2021 per. L’èxit d’aquella edició, tot i les restriccions derivades de la pandèmia, va animar l’i ela seguir treballant per potenciar aquesta fira i aconseguir que aquesta esdevingui unimportant per al municipi i ajudi alDurant tota la jornada es farà unamb els productors del territori. També s’ha programat unapels voltants del poble, un, una-amb participació de l'Esperanceta- o unper als més menuts.Durant la jornada també es preveu la, una obra recentment creada i anomenada Pati de les salineres, en homenatge a totes lesde Gerri que durant molts anys van fer dures feines al salí. En aquest acte, a banda de la col·locació de laal pati, es realitzaranamb imatges salineres. Per acabar la jornada, s’ha programat un concert amba la plaça Mercadal.