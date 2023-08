Els rescats al medi natural s'enfilen fins a xifres rècord i els Bombers reclamen prudència

Mostra el teu compromís amb Nació.

Concretament, durant els mesos de juny i juliol els Bombers han fet. Aquesta xifra suposaque els que es van haver de fer l'any anterior. És per això que elsmostren preocupació davant les xifres i demanenDes de principi d'any, la xifra s’enfila alsque en el mateix període de 2022. Elsatribueixen aquests increments al fet que cada cop sónPer aquest motiu, el cos ha reclamat prudència per reduir els riscos, tenint en compte les xifres de rescats publicades. Els experts recomaneni, sobretot, posen èmfasi aquan les condicions o la preparació no són les idònies. “Viure la renúncia de manera positiva quan les condicions no són les millors és sinònim de victòria a la muntanya”, ha assegurat, cap dels GRAE.