La JEC diu que la UB va vulnerar la neutralitat institucional cedint un espai d’exrectors pel 23-J

ha conclòs que laval cedint el paranimf per fer un acte d’exrectors d’universitats públiques el 13 de juliol. En l’acte, 26 antics dirigents van demanar amb la lectura d’un manifest votar partits "que defensen el respecte i els drets de les persones" el 23-J.L’àrbitre electoral considera que amb la cessió gratuïta de l’espai que va fer la UB va trencaro expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions".Això implica una vulneració de l’article 50.2 de la llei electoral (LOREG) sobre el principi de neutralitat institucional, diu un acord de la JEC fet públic aquest divendres després que l’òrgan es reunís ahir dijous.i ordenar a la UB “que no permetés la celebració en els seus locals d’actes orientats a captar el vot o influir en el mateix”.

