«National Geographic» destaca les cales secretes d'un poble de les Terres de l'Ebre

Les millors cales de l'Ametlla de Mar

Cala Santes Creus

La cala de Santes Creus Foto: TripAdvisor

Cala Forn

Cala de Sant Jordi

Cala Vidre

ha destacat una de les zones de Catalunya més conegudes per tots els viatgers i turistes que arriben al país durant l'estiu. Evidentment, també és una de les localitats preferides dels catalans, que marxen directes a aquest indret per passar les vacances, els caps de setmana o per gaudir de la platja. El prestigiós mitjà nord-americà hai les seves cales. "Un festival de platges", ha categoritzat.En una publicació d'aquest passat juliol,r de les grans extensions de sorra fina i la suau entrada a l'aigua, però destaca amb vehemència que la gràcia d'aquests indrets de l'Ametlla de Mar "és pel seu revers, els racons i coordenades gairebé secrets que apareixen als mapes només d'aquells iniciats en els plaers del Baix Ebre".Des del mitjà nord-americà consideren que l'Ametlla de Mar. Encara que posen èmfasi en el seu paissatge i les ubicacions amagades, destaquen el fet que hi ha moltes persones que gaudeixen de tots aquests paratges i els camins de ronda.Ara bé, com sempre,Aquestes són les principals que es troben per l'Ametlla de Mar o molt a prop de la localitat del Baix Ebre.Un dels paratges naturals més destacats, gaudits i aplaudits per tots els amants de les platges salvatges. És una cala que es troba a només dos quilòmetres al sud de l'Ametlla de Mar i se situa en un marc natural pràcticament incomparable. Evidentment està protegit per la fauna, la vegetació i l'estructura geogràfica que suposa per la zona. Els amants del senderisme podran fer grans passejades a prop del mar. Cal recordar que és salvatge: no hi ha instal·lacions, ni sistema de socorrisme ni bars ni res.Aquesta cala és una de les més conegudes i té més afluència de banyistes, turistes i veïns de la urbanització en la qual està situada, Tres Cales. Està ubicada a uns sis quilòmetres tirant cap al nord de l'Ametlla de Mar i destaca pels seus petits penya-segats i per com és de petita. No ocupa ni uns cent metres i està completament rodejada de vegetació, fet que la converteix en un indret que fa la sensació d'estar amagat de tothom.No es pot negar: aquesta és una de les més conegudes, per no dir la que més, de les cales de l'Ametlla de Mar. A només dos-cents metres del castell de Sant Jordi, està a uns cinc quilòmetres del municipi principal. Té una gran varietat d'instal·lacions i establiments, però el castell, situat imponent al costat, ofereix una sèrie de racons per gaudir encara més de la cala.La joia de la corona, per lo petitona que és. Només vint metres fan d'aquesta cala una de les platges més desitjades per les persones que busquen estar tranquil·les i amagades durant el seu bany o a l'hora de prendre el sol. Els seus petits penya-segats rocosos a banda i banda la converteixen en un paratge natural idíl·lic.