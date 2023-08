Alerta per l'augment d'estafes a les plataformes d'allotjament de vacances com Airbnb

La patronal de les agències de viatge ACAVE ha alertat dea les plataformes de reserves d'allotjaments de vacances que webs com"no son capaços d'identificar com a ficticis". En un comunicat, l'entitati reclama a les autoritats turístiques més inspeccions.Segons asseguren,per endavant i han de viure un "dur procés de reclamació davant de la plataforma de reserves que no sempre es fa responsable de la compensació". L'organització recorda que aquests fraus "perjudiquen la imatge del conjunt del sector turístic espanyol i genera desconfiança".president d'ACAVE, explica que "són cada cop més freqüents els casos de clients que acudeixen a les agències de viatges per reservar els seus allotjaments de vacances perquè els clients no se la volen jugar i prefereixen tenir la garantia de treballar amb establiments homologats".

