El vehicle privat, el gran damnificat del trasllat del Barça a Montjuïc: accés tallat tres hores abans del partit

Restriccions al vehicle privat, però facilitats a les motos

Metro, funicular i busos llançadora, els mitjans de transport clau

Accessos a l'Estadi Olímpic de Montjuïc Foto: Ajuntament de Barcelona i FC Barcelona

Arribar-hi caminant, una opció viable

Només faltena Montjuïc i molts aficionats encara es pregunten com s'hi podrà arribar. Per això, eli l'han presentat aquest divendres elque han elaborat conjuntament de cara al trasllat a l'El director de l'Àrea de Sostenibilitat del Club,, i el gerent de l'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans de l'Ajuntament,, han avançat que han apostat per la. És a dir, pel transport públic, especialment el, eli elshíbrids de franc que ofereix el club. D'altra banda, fan una crida a, ja que han fet millores en el camí i la il·luminació, i, atès que està previst construir-hi un carril bici i posar-hi estacions Bicing.Elssón els més afectats, atès que tindran l'. Per contra, lesho tindran més fàcil: tindran, entre elLa restricció als vehicles privats estarà: la zona 0, la zona 1 i la resta del Parc de Montjuïc. Pel que fa a la, la més pròxima a l'Estadi,, tret de vehicles de serveis i emergències, els autocars de l'afició contrària i els vehicles de persones amb diversitat funcional. Quant a la, la més pròxima a l'Anella Olímpica,. Finalment, sobre, amb opció de prepagament i pagament al moment.Laper dur a terme el Pla de Mobilitat ha estat deen total. D'aquests diners, eln'assumeix, i l'Ajuntament,. Amb tot, tant Portabella com Patón han assegurat que elper ser sostenibles. Així doncs, la intenció és que el pla tingui continuïtat i també es pugui aplicar alLes alternatives més viables per arribar a l'Estadi Olímpic són el(L1 i L3) i el, des de Paral·lel (L3).ha destacat que el funicular ha estat el gran descobriment per a ells, ja que es pot agafar fàcilment des del centre de Barcelona i et deixa a prop del perímetre de l'Estadi Olímpic. Amb tot, aquests serveis estan integrats a la xarxa de transport públic.Així mateix, el FC Barcelona ofereix elper a totes les persones que tinguin una entrada, que hauran d'ensenyar quan pugin a l'autobús. D'aquesta manera, hi haurà dues llançadores: una sortirà, i l'altra,i connectaran amb la zona de l'estadi. Per prevenir embussos, aquest servei començarài s'acabarà una hora i mitja després. Per tant, en total, hi haurà 17 vehicles que sortiran en, amb una capacitat per transportar fins a 4.400 persones per hora.A banda, hi haurà elregulars que arriben fins a Montjuïc, com ara el 13, el 25, el 55, el 125 i el 150. I per a la gent de comarques, també hi haurà les línies dels Ferrocarrils de la Generalitat, que arriben a plaça Espanya. Per als dies de partit en què no hi ha servei ininterromput del transport públic,de metro L1, L3, L8 i altres línies FGC en cas que calgui.

Tant des del club com des de l'Ajuntament aposten per anar caminant fins a Montjuïc. Com que l'itinerari habitual per arribar-hi és des de l'avinguda Maria Cristina, s'ha establert que les escales mecàniques estaran en funcionament de manera reversible i n'asseguraran el funcionament tothora. És a dir, per a l'anada totes donaran servei en sentit pujada, i per a la tornada, en sentit baixada. Una altra opció és arribar-hi pel carrer del Foc o per l'avinguda Miramiar, en cas que es faci servir el funicular. A part, també s'han fet tasques de millora en el camí, la il·luminació i el verd per garantir la seguretat de les persones que hi vulguin pujar a peu. Un dels grans canvis és la col·locació de semàfors als principals passos de vianants.

Carril bici i estacions Bicing de cara al 2024

De moment, es podran fer servir els actuals itineraris de la calçada. A partir del 2024, però, està previst que es disposi de vuit estacions de Bicing i d'un carril bici que connecti amb plaça Espanya, que es començarà a construir entre aquest mateix mes d'agost i està previst que una part es posi en funcionament a partir del setembre.