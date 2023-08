Cancel·len quatre trens d'Avant entre Barcelona i Figueres per la vaga d'interventors

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

de trens internacionals de Renfe obliga ai a reubicar els passatgers, segons ha informat l'operadora. La resta del servei no s'ha vist afectat per una protesta que impulsen els empleats que fan els trajectes fins a Marsella i Lió per reclamar una millora de les seves condicions laborals.Els sindicatsels convocants de la vaga, acusen l'empresa de desembarcar a França sense aclarir l'encaix que tindrien les noves funcions i responsabilitats que la legislació francesa exigeix a l'interventor en sòl francès. En concret,en cas d'atenció sanitària a França, ja que en aquest país hi ha un copagament sanitari.A més d'assegurar una cobertura sanitària completa a França per als treballadors,i d'acord amb la responsabilitat que la normativa francesa els exigeix i la presència indispensable de dos interventors a cada tren.