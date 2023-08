Terrorisme a Corea del Sud: almenys 14 ferits en un atropellament massiu, amb apunyalaments pel carrer

Situació de pànic a la capital de Corea del Sud., després que un home envestís amb un vehicle i apunyalés una multitud el dijous a la nit a un centre comercial del districte de, al sud de Seül. Les autoritats han informat aquest divendres que les dues víctimes que estan en estat crític podrien patir mort cerebral, mentre que la majoria dels ferits tenen pronòstic greu.Del total, nou tenen ferides d'arma blanca i cinc per l'atropellament. L'atacant, identificat pel seu cognom, ha envestit amb un vehicle als voltants d'un centre comercial, on va atacar els clients d'una botiga. La policia l'ha detingut cinc minuts després de la denúncia, segons ha informat l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.El president de Corea del Sud,ha donat instruccions a totes les forces policials perquè abordin "amb severitat" l'atac amb arma blanca "perquè la gent no estigui inquieta", segons declaracions del portaveu presidencial, Kim Eun Hye.és un acte de terrorisme contra ciutadans innocents", ha afirmat Yoon, i ha ordenat també mesurades de precaució, ja que s'han publicat en línia una sèrie d'amenaces de cometre delictes d'imitació.

