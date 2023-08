Trump es declara «no culpable» de revertir les eleccions del 2020 i es considera una víctima

Mostra el teu compromís amb Nació.

L'expresident dels Estats Unitsha comparegut aquest dijous davant un tribunal federal de districte a Washington,de les acusacions d’intentar revertir els resultats de les presidencials del 2020. En sortir del jutjat, l'expresident ha mantingut el seu relat en que es considera una víctima.Trumpa un procediment oficial en relació amb l'assalt violent al Capitoli del 6 de gener del 2021, que va intentar evitar la certificació dels resultats que van fer president el demòcrataEl cas per l'assalt al Capitoli i els intents de qüestionar els resultats electorals és el tercer que s'obre contra l’expresident en els últims mesos,i el de la documentació confidencial guardada a Mar-a-Lago. Amb una gran expectació mediàtica a les portes de l’edifici, Trump ha entrat a la sala on se li ha fet la lectura de càrrecs, pels quals s’ha declarat "no culpable".En aquesta, que ha capitanejat la investigació. El tribunal ha citat Trump per a una nova vista el dilluns 28 d'agost. En declaracions posteriors, l'expresident ha assegurat que és un dia "molt trist per Amèrica". "És una persecució d'un oponent polític", ha reblat, "no podem deixar que això passi".