La Unió Europea alerta sobre una gran crisi alimentària pel bloqueig rus al gra d'Ucraïna

El 17 de juliol de 2023, Rússia va posar fi a l'acord del Mar Negre , que permetia exportar gra a tot el planeta des de diversos ports ucraïnesos, com una mesura de guerra més. Aquest dilluns, dues setmanes després, l'alt representant per a la política exterior de la, va enviar unademanant-los suport per pressionar el Kremlin "perquè aturi els atacs a les infraestructures agrícoles d'Ucraïna". Si no, el món s'enfronta a una, alerta.I és que els principals perjudicats pel bloqueig rus del gra són els mateixos que ja pateixen una situació sistemàtica de crisi, com elsi els, com Afganistan. Per això, Brussel·les ha anunciat que incrementarà el pressupost per a la lluita contra la fam als països més vulnerables fins alsEl, Ucraïna, és un aliat imprescindible per al ja fràgil equilibri alimentari internacional i la invasió russa està fent tremolar aquests fonaments. Per la seva banda, l'també ha condemnat l'estratègia del Kremlin, així com altres governs d'arreu, ja que, lamenta Borrell a la carta.