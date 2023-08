L'alcaldable de Junts, Xavier Trias, va sorprendre a molts remuntant les enquestes i guanyant les eleccions de Barcelona, amb un 22,4% dels vots, però el seu partit va perdre més de la meitat d'aquest percentatge a les estatals. Això es deu a que poc més del 40% d'electors de Trias van fer costat a Míriam Nogueras, amb fuites importants a PP (15%), ERC (12%) i a l'abstenció (12%). També va enviar quasi 9.000 vots a partits minoritaris -entre els quals hi podria haver el PDECat, amb qui es va presentar unit a les municipals-, al blanc o al nul.



L'alcaldable de Junts, Xavier Trias, va sorprendre a molts remuntant les enquestes i guanyant les eleccions de Barcelona, amb un 22,4% dels vots, però el seu partit va perdre més de la meitat d'aquest percentatge a les estatals. Això es deu a que poc més del 40% d'electors de Trias van fer costat a Míriam Nogueras, amb fuites importants a PP (15%), ERC (12%) i a l'abstenció (12%). També va enviar quasi 9.000 vots a partits minoritaris -entre els quals hi podria haver el PDECat, amb qui es va presentar unit a les municipals-, al blanc o al nul.

Si s'observa per districtes, quasi el 30% de votants de Trias el maig a Sarrià-Sant Gervasi i a les Corts van optar pel PP el 23-J i un 8% més, per Vox. A Sarrià, el 28-M va obtenir-hi el 40% dels vots i va ser clau per imposar-se a Colau i Collboni. Pel que fa a la resta de partits, la CUP va retenir a la capital menys de la meitat dels vots de les municipals i un 30% se'n van anar a ERC i un 20%, a Sumar. Aquestes dues forces, però, van perdre al seu torn molts suports cap al PSC -sobretot els republicans-, qui també va activar moltes persones que s'havien abstingut al maig.



L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va eixamplar la seva victòria el 28 de maig, amb un 33,5% de vots. Entre les grans ciutats no hi ha cap cas similar de partit municipalista amb tant d'èxit com Tot per Terrassa. Què van fer els seus votants a les eleccions espanyoles? Es van repartir quasi a parts iguals entre el PSC -antic partit de Ballart- i Sumar, amb uns 9.000 vots a cada formació, però també en va enviar uns 3.000 a ERC i fins i tot alguns pessics a PP i Junts.



El candidat del PP, Xavier García Albiol, va aconseguir una majoria molt absoluta a les municipals, amb quasi el 56% dels vots, havent fet una campanya en què va amagar les sigles del seu partit sota el paraigua del Badalonisme. I aquest, de fet, va rebre menys del 17% dels suports a les eleccions espanyoles dos mesos més tard. De fet, quasi 20.000 votants d'Albiol haurien optat pel PSC a aquestes eleccions, més que els 14.000 que van mantenir-se al PP. També hauria cedit més suports a Sumar que a Vox, malgrat la seva campanya en contra la immigració.



A escala local, també sorprèn veure l'actuació dels votants de Guanyem Badalona en Comú, candidatura liderada per la diputada de la CUP Dolors Sabater -malgrat que no estava vinculada orgànicament a aquest partit-. Només al voltant d'un 15% d'aquells que van triar la seva papereta a les municipals van fer costat als anticapitalistes a les espanyoles. Tants com els que van optar per Sumar, però n'hi va haver més que haurien escollit ERC (31%) i Junts (20%). El candidat del PP, Xavier García Albiol, va aconseguir una majoria molt absoluta a les municipals, amb quasi el 56% dels vots, havent fet una campanya en què va amagar les sigles del seu partit sota el paraigua del Badalonisme. I aquest, de fet, va rebre menys del 17% dels suports a les eleccions espanyoles dos mesos més tard. De fet, quasi 20.000 votants d'Albiol haurien optat pel PSC a aquestes eleccions, més que els 14.000 que van mantenir-se al PP. També hauria cedit més suports a Sumar que a Vox, malgrat la seva campanya en contra la immigració.



Una de les campanades de la nit de les municipals va ser el segon lloc per al candidat de la CUP a Girona, Lluc Salellas, amb una candidatura plural que l'ha catapultat a l'alcaldia gràcies a l'entesa amb Junts i ERC. Del 23,3% de vots que va obtenir, però, els anticapitalistes van caure a menys del 8% a les espanyoles. Això és perquè menys de quatre de cada deu votants de Salellas va triar la CUP el 23-J, amb fuites tant cap a Sumar com a ERC i Junts.



Com a bona part del país, els republicans també van patir pèrdues cap al PSC i Sumar entre les dues eleccions. Tot i això, com Junts, van sumar-ne també dels que, per a l'Ajuntament, havien triat partits minoritaris -com Ara Pacte Local, que havia estat a punt d'entrar- o del blanc o nul. El PSC va activar un sector no menyspreable d'abstencionistes de les municipals, però, en canvi, va derivar electors tant a Sumar com a PP i Vox. Aquest darrer es podria tractar de cert vot útil unionista que hauria concentrat suport el maig per impedir una victòria independentista a un consistori insigne. Una de les campanades de la nit de les municipals va ser el segon lloc per al candidat de la CUP a Girona, Lluc Salellas, amb una candidatura plural que l'ha catapultat a l'alcaldia gràcies a l'entesa amb Junts i ERC. Del 23,3% de vots que va obtenir, però, els anticapitalistes van caure a menys del 8% a les espanyoles. Això és perquè menys de quatre de cada deu votants de Salellas va triar la CUP el 23-J, amb fuites tant cap a Sumar com a ERC i Junts.