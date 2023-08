Els Bombers eviten que un home se suïcidi des d'un hotel en obres a Barcelona

Elshan aconseguitaquest dijous que un home sedes d'un hotel en obres del carrer Tarragona, a. L'operatiu, que ha comptat amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i els Mossos, s'ha desplegat després que, l'hotel Expohotel, i s'enfilés per l'estructura que suporta una plataforma elevadora.Després que diversos professionals hagin pujat als pisos superiors de l'edifici i l'hagin intentat convèncer durant una hora per fer-lo baixar sense èxit,fins on estava l'home i l'ha pogut contenir. Un cop a baix, una ambulància del SEM l'ha atès.

El suïcidi és la primera causa de mort no-natural a Catalunya. Segons dades del registre del Codi Risc Suïcidi (CRS), l’any 2022 es van realitzar 7.533 episodis de conducta suïcida a Catalunya, el que representa una taxa de 98,4 episodis de conducta suïcida per cada 100.000 habitants. L'any 2021, últim any amb dades disponibles, 576 persones van suïcidar-se a Catalunya, xifra més alta de la sèrie històrica des del 2005.

El telèfon de referència en cas deés el. Així mateix, existeix el, pensat per ajudar les persones en situació de crisi emocional. El número és aquest:

