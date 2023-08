Cinc consells per beure amb cap aquest estiu

1. Davant la sensació de calor o set, millor begudes refrescants que alcohol

2. Intercala les begudes alcohòliques amb altres begudes

4. Menja abans o mentre beus: els efectes de l'alcohol són més acusats amb l'estómac buit

5. Si beus, torna a casa en transport públic o al cotxe d'algú que no hagi begut

6. No beguis si estàs embarassada

Amb l'arribada de lesi, amb elles, els sopars i les festes, els'. Tot i que el seu consum amb moderació està molt estès a la nostra cultura, és important ser conscient delsque implica. En període estival, època de l'any en què més es consumeix l'alcohol, però en qualsevol època de l'any, és important fer cas a un seguit deper passar-s'ho bé amb el menor risc possible:La beguda més hidratant, tal com indica el mateix nom, és l'aigua. Per combatre la calor o la sensació de set, doncs, un got d'aigua és molt més eficaç que una cervesa o un còctel. Si no n'hi ha, són preferibles les begudes refrescants sense contingut alcohòlic.Per assegurar-se de no patir els efectes negatius del consum de begudes alcohòliques, un consell efectiu és intercalar, per exemple, un combinat amb un refresc sense alcohol. D'aquesta forma, regulem la quantitat d'alcohol consumit i n'evitem les conseqüències.Consumir alcohol amb la panxa buida fa que els seus efectes afectin més ràpidament a l'organisme i que siguin més difícils de controlar. És per això que és important acompanyar la beguda de menjar o, com a mínim, haver menjat abundantment abans de consumir begudes alcohòliques.Els accidents a la carretera que tenen el consum d'alcohol com a causant són freqüents, amb els mesos d'estiu com a període de gran incidència. Per la seguretat pròpia i de la resta de conductors, conduir sota els efectes de l'alcohol no pot ser una opció, com tampoc pot ser-la pujar a un cotxe d'algú que n'ha consumit. En aquests casos, la millor opció és tornar a casa amb transport públic.

Beure durant l'embaràs pot provocar malformacions irreversibles al nadó. Si el consum d'alcohol es produeix a les primeres deu setmanes, existeix risc de malformacions cardíaques i renals i alteracions del sistema nerviós, entre moltes d'altres possibles conseqüències.



7. No hi ha consum de drogues sense risc

Consumir qualsevol classe de droga, alcohol inclòs, implica un risc per la salut. Barrejar l'alcohol amb drogues toves o dures, però, accentua el risc i pot provocar danys a l'organisme. Cal tenir molta cura en el consum d'aquestes substàncies.

