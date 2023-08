El Mercat Circular, dos anys de reaprofitament alimentari al Vallès

Una segona vida a la fruita i la verdura

En un context d'emergència climàtica i social, així com de consciència que els recursos del planeta són finits, cada cop són més les entitats i empreses que engeguenen tots els seus àmbits de treball. És el cas deldeque ja porta dos anys en funcionament El Mercat Circular, impulsat peli amb el suport de l', té l'objectiu de fomentar l'aprofitament alimentari, en concret dedel mercat de referència a la comarca. Es tracta de fruites i verdures que sónperò que ja no són aptes per al comerç perquè no són "boniques". És per això, que amb aquesta iniciativa es destinen aper tal de proveir d'aliments frescos i de qualitat a persones que necessiten suport alimentari a la comarca., tècnica del Mercat Circular, explica aque el projecte comença l'any 2020, seguint l'estela de la iniciativa Recooperem . Es calcula que cada any a Mercavallès unsd'aliments acabaven a l'abocador perquè ja no eren comercialitzables. Arran d'això, es va plantejar l'obertura d'dins del mercat a l'engròs on la seixantena de punts de venda existents poguessin deixar el seudiari.Així, els paradistes de Mercavallès -que, recordem, només proveeixen a establiments i comerços, no a particulars- deixen els productes que no poden vendre a la parada del Mercat Circular, i allà els responsables s'encarreguen de fer un nouUn cop fet aquest triatge, la fruita es transporta alsde la comarca que reparteixenPreguntada per si és possible cuinar les fruites o fer-ne conserves, Nélida Rodríguez reconeix que seria una bona idea, però malauradament, moltes entitats socials no disposen d'aquesta infraestructura per fer-ho.La responsable del Mercat Circular explica que, amb la nova parada, no només s'ha aconseguit reduir el residu alimentari sinó que els empresaris. En xifres absolutes, els anys 2021 i 2022 la parada va rebrede fruita i verdura, dels qualses van poder recuperar.Rodríguez també afegeix que el model de Mercavallès és una rèplica del que ja se segueix a, i considera que és extrapolable a altres mercats.