Laque s'ha incendiat a(Ribera d'Ebre) podria amagar unaa l'interior. Segons els indicis recollits, el foc s'hauria originat en la instal·lació elèctrica de l'explotació, possiblement il·legal.Els Mossos d'Esquadra hauran d'esperar unes hores per poder accedir a l'interior de la infraestructura ramadera i fer la inspecció ocular perquè el sostre que ha cremat és d'. No es descarta requerir equips especials per poder entrar. Els cossos de seguretat i emergències han vist comde la granja i fugien.Els Bombers de la Generalitat han rebut un avís d'incendi quan faltaven cinc minuts per a les dos del migdia d'aquest dijous. El foc s'ha originat molt a prop de la carreteraDe fet, es concreta que hauria començat en la granja abandonada que es troba al terme municipal de Vinebre. Fins adels Bombers de la Generalitat is'han desplaçat fins al lloc. El foc no s'ha propagat per la vegetació forestal ni ha calgut tallar el trànsit de la via.

Altres notícies que et poden interessar