«L'altra Sagrada Família» que potser no coneixes

Un monument que lloa Montserrat

Interior del santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri, obra de Jujol, deixeble de Gaudí. Foto: Núria Torres/ACN

Com arribar-hi?

No és obra de Gaudí i tampoc rep milers de turistes l'any, però el santuari en honor de la, a l'Alt Camp, és una de lemés emblemàtiques de Catalunya.Conegut popularment com "l’altra Sagrada Família", el temple és obra de, deixeble d’, i en els últims anys ha esdevingut un potent atractiu turístic del municipi i també de la comarca. En aquest sentit, el turisme és una de les principals fonts d’ingressos que té l’Ajuntament per al manteniment d’aquest monument, protegit com aJujol, col·laborador de Gaudí, va iniciar el santuari de la Mare de Déu de Montserrat l'anydalt d'un turonet, on hi havia hagut un corral de bestiar. El temple, en el qual hi va treballar tot el poble, no es va acabar, però, fins al. L'estructura, va ser construïda a partir dei amb forma de vaixell, amb la proa encarada a Montserrat. A l'interior hi predomina la policromia ambde colors vius, dissenyats pel mateix Jujol.No cal ser expert per veure que Jujol va ser un excel·lentja que ambdós temples tenen força trets en comú i una certa semblança que fa que aquest municipi tarragoní pugui presumir de tenir una petita Sagrada Família a tocar de casa.La planta té forma de vaixell orientat cap a Montserrat. Tota l’estructura està formada per(o catenaris pels modernistes) sense que hi intervingui cap paret. Es tracta d’una construcció molt atrevida amb molt poca base i ambEl cambril està pensat com a Montserrat, amb una escala a la dreta i a l’esquerra per pujar i baixar a venerar a laLes portes són dei les baranes, còpia idèntica d’unes baranes dissenyades pel mateix Jujol, també. Sobre les voltes exteriors hi trobem la imitació de les formes de les roques de les muntanyes de Montserrat.Elsel santuari són els dimarts, dimecres, dijous, dissabtes i diumenges de 10.30 h a 13.30 h. Els dilluns i divendres està tancat. Pel que fa als preus, l'val 4 euros, i la de jubilats i diversitat funcional val 2 euros.Montferri es troba ade les principals poblacions de la. L'opció més recomanable per arribar des d'aquests municipis és a través de l'. Haureu de seguir aquesta autovia en direcció a Montblanc, fins a la sortida 18 indicada com a Valls Sud. Després de sortir-vos, passareu diverses rotondes on haureu de seguir les indicacions de la, en direcció Lleida fins a arribar a una última rotonda, amb indicacions cap al Vendrell, C-51.Conduireu per aquesta carretera, amb rumb cap alfins a trobar-vos amb un gir a mà dreta, a l'alçada del poble dei senyalitzat com a Montferri. En només dos minuts, estareu a les portes del poble i ja podreu veure la rotonda, que us portarà fins als peus del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat.