Una anciana truca la Guàrdia Civil per problemes respiratoris i descobreixen que la causa és la droga que guarda

Els agents de laes van trobar amb un cas inesperat de tinença de drogues i armes mentre treballaven en un dispositiu especial per les eleccions municipals i autonòmiques del passat 28 de maig. Unava cridar-los des de la finestra perquè patia dificultats per respirar i quan es van personar al seu domicili van descobrir que la causa eren els vapors i les partícules en suspensió que desprenien lesque emmagatzemava.Concretament, els fets van succeir al municipi de, a Castelló. Després que la dona els donés permís per accedir al domicili, els agents van trobar dos quilograms de, un quilogram i mig de, 250 grams dei 60 grams d'que, suposadament, la dona custodiava. A més, hi havia un revòlver amb quatre cartutxos i una balança de precisió.Amb tot, l'anciana va ser detinguda per un. La Guàrdia Civil espanyola ha compartit el cas a les xarxes socials aquest dijous i no ha donat més detalls sobre el cas.

