Ryanair demana als clients que no reservin a través d'agències de viatge per «males praxis»

L'aerolínia irlandesaha demanat als clients que reservin sempre directament amb les companyies aèries i. Aquest fet és notíciaque es conegués que l'empresa va rebre una denúncia per part de l'OCU perals viatgers dels aeroports catalans.L'empresa s'ha dirigit als clients perquè considera que les agències de viatges duen a termei sovint proporcionen a les companyies de vols dades inexactes dels passatgers".Fer ela través de les agències, segons l'aerolínia,gestionar les reserves i fer les declaracions de seguretat necessàries per viatjar, i evita que rebin informació important sobre el viatge, inclosos els possibles, els retards i les actualitzacions sobre cancel·lacions. "amb les OTAs i aquestes no estan autoritzades per vendre els vols", ha sentenciat."Les OTA segueixenels passatgers fent-los creure que obtenen eldisponible, anunciant falsament tarifes més baixes que les de la pròpia aerolínia. No obstant això, aquestes tarifes reduïdes sovint no són més queper atraure els clients abans d'aplicar-los recàrrecs ocults de fins al 200% en alguns casos", ha especificat el