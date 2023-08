El Suprem confirma quatre anys de presó a un fisioterapeuta del Barça per abusos sexuals a una treballadora

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Elha confirmat aquest dijous la condemna de quatre anys de presó per a, antic, per fera una treballadora del club durant una sessió per tractar-la d'una malaltia a les cervicals. El condemnat treballava com a fisioterapeuta i osteòpata al club des de feia 30 anys, primer, com a coordinador i del primer equip masculí de futbol, i el 2016, quan van passar els fets, com a fisioterapeuta dels empleats del club.La treballadora patia un bloqueig al cap i al coll derivat de la patologia que patia i el metge del club li va recomanar un tractament de fisioteràpia. Això no obstant, l'home. Jardí va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona el setembre de 2020 i, ara, el Suprem ha ratificat la resolució.Concretament, la pacient era una companya de feina que va visitar-lo a les mateixes instal·lacions del club per una lesió cervical. Segons va declarar la víctima, el fisioterapeuta, i també la va intentar masturbar. Els fets es van produir el, i després de la denúncia va ser acomiadat pel club.El fisioterapeuta té una àmplia trajectòria, amb dècades de feina al Barça, on va arribar a coordinar els especialistes del primer equip, i amb càrrecs de responsabilitat a l'i altres empreses privades. Al seu torn, el Barça haurà de respondre alsper a la víctima com a responsable civil.