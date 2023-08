Rescaten per la finestra una dona amb poca mobilitat en l'incendi del seu pis a Manresa

Elshan rescatat per la finestra unadesprés que es declarés unal menjador de casa seva aquesta matinada de dijous aldeEls fets han passatma les 6 del matí quan els Bombers han rebut l'avís de l'incendi i hi han desplaçat. Un cop han arribat a lloc han vist que a l'interior de la casa hi havia dues dones,. La dona gran, d'edat avançada i mobilitat reduïda havia estatper la filla per evitar-li l'exposició al foc i al fum.Quan els bombers han entrat a l'habitatge han pogut fer sortir la filla per l'escala, però per treure la dona grani l'han rescatat per la finestra. Elha atès les dues víctimes, que havien inhalat fum, però de forma lleu.L'incendi ha afectat eli una de les sevesque els bombers han hagut d'apagar. Els danys estan pendents de valoració dels arquitectes municipals.

