Polèmica per una MAT per transportar electricitat renovable de l'Aragó a Catalunya

La Generalitat acusa l'Estat de posar-la sota pressió

Elha aprovat la construcció d'una central fotovoltaica ai la línia d'evacuació aèria i soterrada de molta alta tensió (400 kV) fins a(Baix Llobregat). Després d'aconseguir la declaració d'impacte ambiental favorable, el ministeri dona llum verda a l'empresa Energías Renovables de Ormonde 36 per fer una MAT que passarà perLa línia elèctrica tindràfins a un centre de seccionament a Begues i un altre tram de 14,14 km fins la subestació elèctrica del mateix municipi. El projecte, que encara necessita l'autorització de la Generalitat pel seu possible impacte sobre la biodversitat, afecta 40 municipis de vuit comarques catalanes.Diversos ajuntaments, consells comarcals, les diputacions de Tarragona i de Barcelona i la Direcció General d'Energia de la Generalitat havien emès. També alguns grups ecologistes com el GEPEC havien presentat al·legacions.De fet, el mateix Senat amb el suport del PSOE, ERC, Junts i Terol Existeix havien aprovat una resolució per "denegar l'autorització" d'aquesta línia MAT. A més, la ministra de Transició Energètica,, va admetre el 2021 queDes d'adverteixen que tot i l'aprovació, el projecte està subjecte a l'informe favorable de biodiversitat de la Generalitat. El consellercreu que el ministeri posa pressió a la Generalitat perquè sigui ella qui no ho autoritzi.El conseller ha lamentat que el Ministeri per la Transició Energètica vulgui "condicionar l'autorització a un informe tècnic". "Ens sembla que és voler traspassar la responsabilitat a la Generalitat", ha afegit.No es tracta de l'que hauria de portar energia renovable de l'Aragó a Catalunya, ja que també n'hi ha una d'autoritzada fins a Isona. A més, el desenvolupament de projectes renovables en comarques de Tarragona, l'Ebre i Ponent també va associat a línies d'alta tensió.