Els bombers voluntaris de Girona deixen d'estar «disponibles» i no faran sortides en plena alerta per incendis

Elshan anunciat que deixen d'estar "disponibles" i aturen la seva activitat en resposta a la "inacció" d'Interior. Ho fan, a més, en un moment en què Catalunya viu una situació de risc d'incendis molt alt en molts punts del país. Especialment a la zona de l'Empordà., ha explicat que s'ha realitzat una consulta a la qual s'hi han adherit els deu parcs de la regió i que la previsió és que el procediment vagi repetint-se arreu del territori.De fet, el parc de Benifallet, al Baix Ebre, ja s'hi ha sumat.El departament ha avisat que el diàleg es manté obert i que els serveis seguiran atenent-se amb els parcs funcionaris.La relació entre els bombers voluntaris i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Els bombers voluntaris de Girona han estat els primers a anunciar que deixaran d’estar operatius, però segons la, d’altres parcs d’arreu del territori podrien seguir l’exemple gironí en les pròximes hores.Fonts del, el territori on hi ha més parcs d’aquesta tipologia, un total de 22, han explicat a l’ACN que de moment no tenen previst adherir-se a la protesta.per un nou episodi d'elevat perill d'incendi forestal.

