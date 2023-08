Cursa de la Mercè 2023: data, recorregut i hora

Quin dia i hora és la cursa de la Mercè 2023?

Laarriba a la seva. Aquest 2023 la prova se celebrarà amb el recorregut i les dates tradicionals, però també incorpora alguna novetat. Tant en la logística de la cursa com per l'estrena de. Ja s'hi han inscrit. Enguany, tot el que es recapti en inscripcions per la cursa de la Mercè, es destinarà a l’, una entitat centrada en les violències masclistes que pretén erradicar la desigualtat i abús que generen la violència i la discriminació. Tot seguit repassem les, eli les

Com és habitual, la prova esportiva es farà coincidint amb les festes de la Mercè de Barcelona. En concret, la cursa se celebrarà el diumenge 17 de setembre a partir de les 8:30 del matí, amb el tret de sortida de la prova principal. L'any passat, la guanyadora de la prova, Cristina Silva, va completar el recorregut en 35 minuts i 10 segons mentre que Artur Bossy, guanyador en categoria masculina, va imposar-se en un temps de 30 minuts i 01 segons.

Recorregut de la cursa de la Mercè 2023

Mapa amb el recorregut de la cursa de la Mercè 2023 Font: Ajuntament de Barcelona

Com em puc inscriure i quin cost té?

Cursa Mercè Jove 2023

Recorregut i hora de la cursa

Cursa inclusiva de la Mercè 2023

Recorregut i hora de la cursa

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La cursa de la Mercè es disputarà en el tradicional circuit amb sortida i arribada a l'Avinguda Reina Maria Cristina. Són 10 quilòmetres per on els corredors travessaran plaça Espanya i posteriorment enfilaran, el, o l'. El recorregut complet és el següent:Av. Reina Maria Cristina – Pl. Espanya – Av. Paral·lel - Calàbria – Gran Via Corts Catalanes – Pl. Tetuan – Pg. Sant Joan – Pg. Lluís Companys – Buenaventura Muñoz – Roger de Flor – Pg. Pujades – Pg. Lluís Companys (andana central) – Ronda Sant Pere – Pl. Catalunya – ronda Universitat – Pl. Universitat – Ronda Sant Antoni – Sepúlveda – Viladomat – Av. Paral·lel, de Viladomat a Lleida (calçada Besòs) – Av. Paral·lel – Pl. Espanya– Av. Reina Maria Cristina.Una de les principals novetats d'aquesta edició és en les inscripcions. L'organització ha ampliat el topall als. L'any passat, a causa de les restriccions sanitàries el nombre màxim de participants era deque van esgotar les inscripcions amb rècord de participació femenina: un 33% del total. Per obtenir un dorsal cal inscriure's a través delEl preu per participar-hi és deque es destinen íntegrament a l'Associació en via. Tant el dorsal com la samarreta han de passar-se a buscar a la Fira del Corredor.Com a novetat de la 45 edició, s’estrena la Cursa Mercè Jove dirigida anascuts entre els anys 2007 i 2011. Aquesta nova opció compta amba córrer en funció de l’edat: 800 metres i 1.600 metres. Les inscripcions també estan limitades aL'hora deprevista és a les, un cop hagin acabat la resta de modalitats, també des de l'Avinguda Maria Cristina. Els participants continuaran per l’avinguda Rius i Taulet fins al carrer de Mèxic. Un cop allà, giraran per recular a l’avinguda Rius i Taulet fins al carrer de la Guàrdia Urbana i completar el circuit amb la meta a la mateixa Avinguda Maria Cristina.Aquest 2023 també es manté elde la cursa. Està incrustada dins el recorregut principal i està pensada perquè hi participin les persones ambo ambque, per condició física, no puguin fer una distància de 10 quilòmetres. Té una longitud total deL'hora de concentració és a les, un cop hagi començat la cursa dels 10 km. El recorregut també és un circuit, però en aquest cas, en comptes de l'Avinguda Maria Cristina, l'comença a la. A continuació, passa pel carrer Sepúlveda/Comte Borrell, el carrer Viladomat, l'avinguda Paral·lel i enfila Plaça Espanya fins a la meta de la resta de curses.