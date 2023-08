Il·lustració de la col·lecció "Sèrie d'històries curtes". Foto: Martí Melcion

Som una generació trista per naturalesa? Una generació massa "de vidre"? Últimament,envers les realitats que ens envolten. Si defensem molt -i sovint- el feminisme, som massa exagerades i un punt "feminazi", si empatitzem amb el canvi climàtic i no mengem animals, som una mica extremistes, si tenim ansietat o depressió, potser ens caldria viure una època pitjor, com el franquisme, per adonar-nos que “no estem tan malament”. Martí Melcion (Barcelona, 1995) representa part d'aquestesA través deentre dues amigues de festa, una família dins del cotxe, o un noi piulant el que sent a Twitter, veiem uns desconeguts on sovint ens reconeixem. Melcion fa més de quatre anys que publica il·lustracions al seu Instagram sobre situacions que viu ell mateix i els del seu voltant.a experiències vitals que sovint es tornen col·lectives en la joventut.M’inspiro molt en la meva pròpia vida i en la dels meus amics, sí, però també en la de coneguts o desconeguts que he pogut veure per internet. Quan portes tant temps relacionant-te i convivint amb gent crec que no és difícil poder imaginar-te escenaris que serien prolongacions d’aquestes realitats, imaginar-te moments que potser no han passat però podrien passar. Això sovint ha pogut implicar precarietat juvenil, certa decadència i molt humor negre. Tampoc és buscat expressament, però sí, si expliques una història i el context hi juga un paper important, i si hi ha coherència, segurament la història que expliquis resultarà més interessant, hi haurà més on rascar.Tampoc diria que es van fer virals, jo mai m’he fet megaviral. He d’admetre, tot i que ara em faci una mica de vergonya, que abans mirava d’incloure moments en què la gent es pogués sentir identificada ràpidament dins els còmics, perquè sabia que això solia tenir més tirada, encara que no tinguessin molta rellevància dins la història general. Per sort, això ho he anat depurant.Tot i això, és cert que si parlo de la gent que m’envolta, com que en un món globalitzat les experiències són col·lectives, encara que no m’ho proposi, és bastant possible que a algú que no ens coneix ni a mi ni als meus amics li hagin passat coses semblants. Al final hi ha molt punts comuns.Sempre he dibuixat, però jo sempre dic que si m’agradés rodar, escollir un càsting, treballar amb actors i grans equips, i m’hi sabés desenvolupar bé, en comptes de còmics m’agradaria fer cine, però crec que em desenvolupo molt millor sol a casa. El format de la vinyeta em va molt bé en aquest sentit, però tampoc em considero un gran dibuixant de còmics, si tenim en compte la tradició de la disciplina; és com una cosa allà al mig.Tot i que ja havia vist coses, quan tenia vint anys vaig descobrir a fons tots els principals autors índies de còmic americans com en Daniel Clowes, en Charles Burns, l’Adrian Tomine, en Chris Ware, més endavant en Simon Hanselmann… i aquests sempre m’han acompanyat molt, sobretot en l’aspecte formal, tot i que després, veient el que faig jo, en molts casos, tampoc ho diries.Per mi fer els còmics en català és de les coses més rellevants del que jo faig. És tant ideològic com natural. Ideològic perquè qualsevol persona que faci alguna cosa en català ja està prenent una posició política i oferint una resistència, natural perquè, si no, en què ho faria, en castellà? En anglès? Se’m faria, efectivament, molt antinatural.M’ho han dit, però tampoc m’ho han dit tant. No em sembla malament, té una mica de sentit, suposo que sí que deuen haver canviat algunes preocupacions, n’hem abandonat algunes i n’han vingut de noves. També és veritat que l’humor d’aquell moment encara no estava tan marcat per un internet tan astronòmic, com ara. A mi m’agrada el que he vist d’”Arròs Covat”, sobretot que amb molt poc ja s’entenia molt. I això és perquè el seu tàrget podia entendre fàcilment les referències al món real. Una vegada una amiga em va dir que un dels personatges de la sèrie li podria agradar i allà vaig entendre l’èxit de la sèrie, perquè, naturalment, era una rodona blanca, el tio en qüestió.Com que no hi penso gaire he entès que no és una cosa que em faci especial il·lusió, però en un futur qui sap.M’agrada molt, sí. Fer portades de llibre m’agrada perquè és dibuixar, és a dir, crear uns personatges i un vestuari i uns pentinats; però sense haver de pensar jo la història, que a vegades s’agraeix. Les dues que he fet les he gaudit molt.Seguir fent el que faig. M’agrada la idea d’anar millorant en la il·lustració.Molta! Depèn molt, sobretot de l’hora del dia i del que estigui dibuixant, m’agrada que vagi en consonància, però les opcions són molt àmplies, no tinc una banda sonora predilecta. Si estic dibuixant alguna cosa que podria casar, potser d’una manera una mica abstracta, amb l’imaginari o el concepte d’un artista o d’un àlbum, en aquell moment està bé que soni allò.