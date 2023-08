Alba Prado: «No puc evitar posar-me al lloc de qualsevol objecte i veure el món des del seu punt de vista»

Il·lustració per a Rocío Quillahuaman de la col·lecció Foto: Alba Prado

“(Els meus personatges) sempre m'ixen amb una mica cara de circumstància, potser serà l'expressió que em sembla que resumeix l'estat de sensibilitat pel que passem tots en algun moment del dia”

Il·lustració pel pòdcast "Snooker" de Nació. Foto: Alba Prado

A través d'uns traços gruixuts i una paleta de colors vius i intensos, la il·lustradora Alba Prado (València) crea un món d'objectes inanimats i animals antropomorfs que prenen vida amb emotivitat. La seva obra és una barreja entre el món digital i els diferents suports plàstics que treballa, des del. Cada peça de l’artista ens transporta a una dimensió on els objectes quotidians prenen protagonisme i les línies de la realitat i la imaginació s'entrellacen amb harmonia. Gràcies a la seva característica signatura, ha treballat en elEn cada obra, Prado aconsegueix que els. Les expressions úniques dels seus rostres, alegres, però amb una tímida melancolia, ens parlen de lesque es reflecteixen en la societat. L’artista, amb la seva mirada aguda i compassiva del món que l'envolta, exemplifica que fins i tot en les coses més senzilles i inanimades, hi ha una història per explicar.Sempre m’ha interessat l’efecte refregat, però potser l’eina digital m’ha impulsat a ser més atrevida pel fet de poder tornar enrere. Però és de veres que va ser al Procreate quan vaig descobrir un pinzell d’oli digital addictiu per mi.Pense en com pot encaixar un projecte en cada suport. M'encanta utilitzar la plastilina perquè és una forma de treballar en 3D analògicament i deixar una mica la pantalla. M'ho passe molt bé i puc continuar barrejant colors com quan pinte. Pel que fa al tèxtil, vaig fer una petita col·lecció fa uns anys perquè m'agrada molt la roba i m'abellia veure les meues il·lustracions en altre format. Pot ser aviat faça altres peces de nou.No tinc ni idea d'on em ve, però el que sí que sé és que no puc evitar posar-me al lloc de qualsevol objecte i veure el món des del seu suposat punt de vista.D'entrada no, la veritat, però és de veres que sempre m'ixen amb una mica cara de circumstància. Potser serà l'expressió que em sembla que resumeix l'estat de sensibilitat pel que passem tots en algun moment del dia.

Il·lustració "Uma i Lluís" de la col·lecció "Peeeeeeeeets". Foto: Alba Prado





- Arran de tindre al meu gos vaig endinsar-me a un món d'amor infinit interespècie i vaig començar a pintar a la gent de la meua “canipandi”. El vaig compartir i em van fer els primers encàrrecs. Vaig veure que ho gaudia moltíssim i vaig prendre la decisió d'emprendre aquest projecte que ja té dos anys i m'ha portat moltes alegries.Doncs no és res que haja decidit, però pensant-ho crec que és perquè els colors vibrants els identifique més amb la meua manera de ser. Les coses directes i cridaneres m’atrauen.

Il·lustració "Palomas de Barcelona" Foto: Alba Prado





Il·lustració de la col·lecció Foto: Alba Prado

Il·lustració "Bea i Gunta" de la col·lecció "Peeeeeeeeets".

Varia, però no gaire. Perquè els projectes tinguen alguna cosa més enllà sempre ha d'haver-hi un equilibri entre què em ve de gust i el que requereix l'encàrrec en qüestió.Crec que és just per al client que jo gaudisc el procés i crec que per mi mateixa també és just concentrar-me en quins requisits té la meua proposta més enllà de, per exemple, la tècnica o format que em ve de gust en un moment determinat.Sense dubtes el que m’estime més és el videoclip ‘Porta oberta’ que vaig fer de la mà de la també estimada Olga Capdevila. Una animació a l’oli que va ser gravada amb llum natural durant tot l’agost passat i que conta la història d’un retrobament especial. Tot un repte ple d’honestedat.Tots els contextos nous són molt inspiradors i estimulants. Encara que València estiga a tan sols 350 km, em criden l'atenció molts detalls d'aquí i, sobretot i el que més, les paraules noves, per això vaig decidir començar aquesta sèrie de vocabulari il·lustrat en català.Els animals. I de persones, totes les que fan lo seu (l’activitat que siga) amb confiança, tenacitat i veritat.Absolutament sempre. Sols la lleve per redactar mails. També escolte moltes entrevistes i pòdcasts, però la música és un continu. La meua banda sonora depén molt del moment, però un dia pot començar amb madrigals de Monteverdi i acabar amb Maria Dolores Pradera havent passat per Metronomy. Soc una melòmana sense remei com la majoria de població.