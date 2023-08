Paula Collantes: normalitzar els trastorns mentals a les xarxes

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

Si una cosa tenen les xarxes socials és que són un mur d'aparences que, sovint, no són reals. La gent es mostra feliç, divertida i amb una vida magnífica, tot i que la realitat sigui just el contrari. Lano va tenir por quan va explicar a través de les xarxes socials que té unperquè considera que així podia ajudar altres persones en la mateixa situació que, fins al moment, no tenienal món digital.Ella és tiktoker, tot i que també utilitza altres xarxes, i gimnasta. I el seu perfil combina continguts vinculats a la, a lai a. De fet, el tret més identitari és tot el vinculat al trastorn límit de la personalitat (TLP). Quan li van detectar va ser apartada de la societat pels seus amics i companys d'institut i va caure en una profunda depressió.la va ajudar molt i això va marcar el camí per convertir-se en una referent a les xarxes per parlar de salut mental.