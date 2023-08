El Ministeri de Consum obre expedient sancionador a diverses aerolínies per cobrar l'equipatge de mà

Elha obert els primers expedients sancionadors a diverses línies aèries de baix cost per cobrar suplements per l'equipatge de mà que viatja en cabina . En un comunicat d'aquest dijous, Consum explica que, a més, la investigació que va iniciar al juny contra set aerolínies també investiga els sobrecosts aplicats a altres serveis com la reserva del seient contigu a un altre passatger en el cas de menors o persones dependents, que tradicionalment s'incloïen en el preu del bitllet.Les sancions previstes per aquesta mena d'infraccions es poden considerar greus o molt greus i sancionar-seen el de les molt greus. En cas que el benefici il·lícit obtingut per les pràctiques infractores superés aquestes quantitats, les sancions que s'imposessin podrien assolir fins a entre quatre i sis cops el benefici il·lícit obtingut en els casos greus i entre sis i vuit cops en els molt greus.

El govern espanyol argumenta que aquesta pràctica de desglossar serveis tradicionalment inclosos en el preu del bitllet i cobrar-los com a suplements fa que aquestes companyies publicitin preus molt competitius, que finalment s'acaben encarint.

Quines són les companyies implicades?

Segons un comunicat de l'associació de consumidors Facua, els expedients sancionadors afecten Ryanair, Vueling, Easyjet i Volotea. Podrien no ser les úniques, segons l'entitat. Facua remarca que des de 2018 l'associació denuncia aquestes pràctiques i que ho va traslladar fa dos anys al Ministeri de Consum. El Ministeri té potestat sancionadora des de maig de 2022, a conseqüència d'una modificació de la llei general per a la defensa dels consumidors.

La denúncia de l'OCU

L'OCU ja va denunciar aquesta setmana fins a sis aerolínies per cobrar suplements per l'equipatge de mà als viatgers dels aeroports catalans.