Detingut el «Libèl·lula» a Sant Antoni de Calonge, un assassí perillós buscat a tot França

L'assassinat a França

La policia espanyola ha detingut a Sant Antoni de Calonge, a la comarca del Baix Empordà, un criminal perillós a qui s'estava buscant internacionalment. El detingut, conegut amb el sobrenom de Libèl·lula, forma part d'una xarxa criminal que operava a la localitat de Drôme, situada al sud-est de França.Havia comès l'assassinat el mes de maig i,El cos de policia espanyol va aconseguir localitzar-lo al Baix Empordà, on feia servir la identitat del seu germà. A més, s'havia tenyit els cabells per intentar passar desapercebut. Durant la persecució, i abans que l'atrapessin,El detingut és un vell conegut de la policia francesa, perquè formava part d'una banda que operava a Drôme i que havia comès nombrosos delictes relacions amb el crim organitzat.L'home detingut va quedar amb la víctima amb l'excusa de resoldre un problema entre ells i va acabar disparant-lo. Després,i que l'altra banda pogués trobar-lo i prengués represàlies contra ell. Des d'aleshores, s'havia fet fonedís.Ara,(que es concreta amb la xarxa ENFAST sobre localització de fugitius) se l'ha pogut arrestar a Sant Antoni de Calonge. Després d'identificar-lo. I en paral·lel, van informar la Policia Nacional que el Libèl·lula es podria ocultar a les comarques gironines, on canviaria contínuament de lloc de residència.

