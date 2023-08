Per què hi ha tants ofegaments a la platja aquest estiu?

Les principals causes d'ofegament al mar



Els 7 consells imprescindibles abans d'entrar al mar

Quan nedeu, feu-ho sempre en companyia d'altres persones.

Sempre que sigui possible, banyeu-vos en llocs on hi hagi socorristes.

No us banyeu si hi ha bandera vermella i respecteu sempre els advertiments dels socorristes.

Eviteu consumir begudes alcohòliques abans de ficar-vos a l'aigua o mentre hi sou navegant o practicant esports aquàtics.

No entreu de cop a l'aigua la primera vegada que us banyeu, després de menjar, d'haver pres molta estona el sol o d'haver fet un exercici físic intens.

Sortiu immediatament de l'aigua en cas d'indisposició.

Si patiu qualsevol malaltia per la qual feu un seguiment mèdic, i especialment si teniu una malaltia cardíaca o circulatòria, consulteu els professionals sanitaris sobre la idoneïtat de la pràctica del bany, la natació o altres activitats aquàtiques.

Des de l'inici de la temporada d'estiu a Catalunya ja hanal mar. La situació és especialment catastròfica a la-on hi han perdut la vida 10 persones- i, filant més prim encara, a laDesprés de l'últim episodi on aquest mateix dimecres un home ha restat rescatat en estat greu, l'Ajuntament de la capital tarragonina ha decidit moure fitxa ifins a les 20 h, quan s'han produït més ofegaments. I és que a banda de les morts, aquest estiu s'ha disparat el nombre d'intervencions dels socorristes a tota la demarcació de Tarragona. Sobretot han de tirar-se a mar per treure persones que no poden sortir.Segons les dades facilitades per ll'estiu d'aquest 2023 s'han realitzat 562 assistències sanitàries,i 3 ofegaments mortals només a laSi es comparen les dades de l'any anterior, durant tot l'estiu es van fer 623 assistències, 12 rescats i no es va produir cap mort.Què està passant? Com s'expliquen aquestes dades? Per què hi ha tants ofegaments a les platges aquest estiu? El coordinador de platges de la Creu Roja, Aleix Font, explica que la resposta a l'increment d'ofegaments i recats es deu al canvi en el mar a causa de laDe fet, aqueststambé es van fer notar fa uns dies al passeig del Serrallo de Tarragona quan el nivell del mar va pujar de manera sobtada i es va inundar tota la zona.Però els ofegaments mortals s'han registrat a diferents platges catalanes i la principal explicació, a banda de les dades, se centren amb diversos indicis. Segons la mateixa Creu Roja, precisament els canvis en la meteorologia, de lesi elshan fet augmentar els successos.Eles caracteritza per ser un mar, ambni marees. És per això que molta gent se sent confiada per entrar "no pensen que no podran sortir", explica el coordinador de la Creu Roja. I ho contraposa amb altres zones de l'estat espanyol on la gent "té més respecte al mar, hi ha una altra cultura".A més a més, el fet que a labona part de les platges siguin amples, planes i amb un mar calmat, provoca una sensació de seguretat entre els banyistes: "ensi pensem que hi ha una micai que no tindremper entrar i sortir", apunta Font.Des del departament de Salut de la Generalitat ja fa setmanes que s'intenta feri recomanen algun s consells per evitar una tragèdia al mar. Banyar-se on hi ha socorristes, no entrar de cop a l'aigua o no banyar-se si hi ha, són algunes de les precaucions que cal adoptar a la platja. També fer cas dels socorristes i no banyar-se en solitari poden evitar situacions extremes.Finalment, des de la Creu Roja, recorden que moltes vegades laés la principalde lesa les. Malgrat ser unaa lai al, cal no oblidar mai elsque hi pot haver i, sobretot, tenirper gaudir d'unaper a no oblidar, però en positiu.

