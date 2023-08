Profanen més de 160 nínxols de famílies al cementiri de Montjuïc per robar joies i peces d'or

Els Mossos d’Esquadra investiguen la profanació de desenes de nínxols de famílies i individus del Cementiri de Montjuïc. Els robatoris, segons ha avançat La Vanguardia, tenien un objectiu: endur-se joies i peces d'or.després que els responsables del cementiri presentessin una denúncia davant els Mossos.En les darreres setmanes, la policia ha incrementat el patrullatge a la zona, de dia i de nit. Amb l'objectiu de detectar els autors, a més,que va incloure l'ús de drons nocturns de detecció de calor. Amb tot, la investigació segueix oberta i per ara no s'han fet detencions.Des de mitjans de juliolDes de Cementiris de Barcelona expliquen que a finals de juny es va detectar un inusual moviment de lloses de formigó en alguns nínxols antics, la majoria sense làpida, al Cementiri de Montjuïc. Un cop confirmat que no tenia relació amb el possible deteriorament dels materials, els fets es van posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra, que van iniciar la corresponent investigació.En conèixer els fets,de comunicació i contacte amb els titulars dels nínxols, una tasca "complicada", assenyalen, atès que alguns són antics i daten dels anys 60 o 70.

