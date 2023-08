Robatori de pel·lícula a l'aeroport del Prat: detenen dos homes que s'enduien més de 8,5 milions d'euros en joies

després de robar un maletí amb joies i rellotges de gamma alta a l'aeroport del Prat. Segons ha avançat La Vanguardia, els fets es van produir la tarda de dimecres. A la bossa hi havia objectes per valor de més de 8,5 milions d'euros, i els lladres la van agafar de, després, fugir amb un cotxe llogat.A partir de les gravacions de les càmeres de l'aeroport, es va identificar els dos autors i com pujaven a un cotxe llogat per fugir amb el botí.localitzés el vehicle i detingués els dos ocupants, recuperant el maletí intacte.Segons detalla el rotatiu,, un fermall Chanel de 750.000 euros, o unes arracades també de diamants de gairebé 500.000 euros. Pel que fa als rellotges, hi constava un Bulgary de 800.000 euros i un Chopard de 45.000, a més de 10.000 euros en efectiu, entre d'altres.

