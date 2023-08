SIBO, la malaltia de moda a les xarxes socials que està col·lapsant els hospitals

El #SIBO té 488.4M de visualitzacions a TikTok Foto: Nació

Què ha passat a les xarxes?

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te'n subscriptor hola

La malaltiaha agafat protagonisme a lesdurant els darrers mesos. Per això, les consultes hospitalàries estan col·lapsades per la gent qued'aquesta malaltia, ja que molts creadors de contingut no paren de parlar-ne.Es tracta d'un. Aquesta malaltia es descriu per l'excessiva presència de bacteris en aquesta part del cos, que normalment es trobarien a l'intestí gros. S'associa a símptomes com, fatiga, diarrea i restrenyiment.L'origen està en els bacteris de l'intestí gros que es traslladen a viure a l'intestí prim, on fermenten els aliments i. Així i tot, els experts apunten que els símptomes poden ser indicatius d'altres problemes i no han de per què voler dir que pateixes el SIBO, ja que són. Per això, fan una crida a anar als especialistes a visitar-se iPotser n'han sentit a parlar perMolts personatges famosos i creadors de contingut fa setmanes que parlen d'aquesta malaltia a través dels seus comptes. De fet, molts d'ells expliquen que pateixen aquest problema i exposen quins són elso dietes que fan per combatre'l. Aquest fet ési, per això, els experts fan una crida al fet que acudeixis sempre a un professional.Milerscomparteixen en xarxes els seus símptomes digestius i els; lesestanels serveis de medicina digestiva.