​El primer parc eòlic de l'Empordà, a un pas de ser realitat

​Molins de 5,6 MW de potència

Ni l'ni el conjunt de lestenen cap. Una excepcionalitat que es podria trencar ben aviat, ja que elacaba de concedirde la instal·lació Galatea. Es tracta d'un projecte que tindrà elsde Catalunya: amb només nou molins sumaran una potència de 49 MW.Ara haurà de ser el Govern qui atorgui a una empresa del grupl'autorització definitiva de construcció perquè diversos ajuntaments de la zona han presentat informes desfavorables, segons recull el DOGC d'aquest dijous Quan succeeixi aquest tràmit, ja només caldran les llicències d'obres municipals per començar els treballs de construcció que suposaran una. Aquest parc és un dels primers que s'acull al nou decret de renovables impulsat per l'actual executiu i forma part del paquet de quasi 1.500 MW autoritzats -concretament, 1.448 MW- en la primera meitat de la legislatura.El futur parc Galatea, al terme municipal de la Jonquera, serà d'última generació. Seran, set de 5,6 MW i 2 de 4,87 MW. Per comparar: els primers grans parcs instal·lats a Catalunya fa 25 anys tenien molins de 0,6 MW. Els inaugurats enguany -trencant una dècada de sequera eòlica- tenien potències que oscil·laven entre els 2,2 MW a les Garrigues i els 3,8 MW a la Terra Alta. LesEl promotor és Enel Green Power España, SL, empresa del grup Endesa, que, tant en la construcció dels aerogeneradors com de la línia d'evacuació. Es tracta d'una instal·lació de 132 kV, parcialment soterrada, que afectarà els termes municipals de la Jonquera, Cantallops, Agullana, Capmany, Biure, Pont de Molins, Llers, Figueres i Vilafant, tots a l'Alt Empordà.