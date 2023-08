Un futbolista costa-riqueny mor devorat per un cocodril

Mostra el teu compromís amb Nació.

El futbolista costa-riqueny de l'equip Deportivo Río Cañasconegut com a, ha mort adesprés de ser atacat per un"Lamentablement elel va enfonsar i no se sap si va moriro va morir per laque l'animal va exercir sobre el noi", han informat els. Diferents testimonis han explicat a la policia local que el jove de 29 anys "estava fent exercici físic quan va decidir banyar-se" i, seguidament, va saltar d'un pont fins el riu.Va ser llavors quan l'animal va atacar la víctima fins a prendre-li la vida. Laha comunicat que el cos "erapel cocodril". Per això, per recuperar el cos del noi, la policia va veure's obligada a matar l'animal ambEl club de futbol on la víctima jugava a Liga Ascenso, va ser qui va confirmar la seva mort, dedicant-li unes paraules: "Ambfem públic la defunció del nostre jugador Jesús López Ortiz (Chucho) que de Déu gaudeixi., ens unim al dolor de tota la teva família. T'estranyarem. T'emportes una part de tots,estimat. Avui és un dia molt difícil per a tots i eten les múltiples facetes de la teva vida esportiva com a. Sempre viuràs en els nostres cors Chucho. Vola alt".