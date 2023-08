Alerta alimentària per unes llaminadures venudes a Catalunya: llença-les o retorna-les

Atenció a tots els consumidors de certa llaminadura en forma de magdalenes.ha emès una alerta alimentària per la presència de plàstics en lots molt concrets de la marca. Segons la informació disponible, Catalunya i el País Valencià són dos territoris on s'han distribuït aquestes llaminadures. També a moltes zones de la resta de l'Estat, amb molt poques excepcions.En un principi, l'alerta va arribar des de Finlàndia, que va notificar a la Xarxa d'Alerta Alimentària Europea, qui la va traslladar a l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.Els, de la marca, i són aquests:Les autoritats sanitàries demanen a totes aquelles persones que hagin comprat aquests productes que s'abstinguin de consumir-los, els llencin o els retornin als establiments on els van adquirir.dels lots afectats i verificar que ja no es distribueixen als supermercats, botigues o altres establiments.

