Plataforma per la Llengua reclama l'oficialitat del català a la Unió Europea

Dificultats tècniques i la situació al Senat

Un any després que el govern espanyol iprometessin a la Generalitat que demanarien que es pogués fer servir el català al Parlament Europeu . Aquesta situació coincideix amb la nova oferta de Yolanda Díaz , en el marc de les negociacions per facilitar una investidura a l'estat espanyol, que proposava reformar el reglament del Congrés dels Diputats per poder fer servir les llengües cooficials.Pel que fa a la petició al Parlament Europeu,Moncloa només es va comprometre a fer la sol·licitud, que es va tramitar la tardor del 2022. Tanmateix, la Mesa de l'Eurocambra encara no ha pres una decisió al respecte i araper garantir "l'ús de la llengua catalana al Parlament Europeu".l'oficialitat del català a la UE. "Volem el pa sencer, no engrunes", reivindica la vicepresidenta de l'entitat,, en declaracions a l'ACN. En plena presidència espanyola del Consell de la UE, Plana diu que és "un bon moment" perquè l'Estat "advoqui per la presència del català de manera oficial".avisa la representant de l'entitat, que intensificarà la seva campanya per exigir que el català sigui llengua oficial a la UE.Per ara, el Govern i l'executiu dei no en fer-lo oficial a tota la UE. En canvi, Plataforma per la Llengua alerta que és "molt més important" el segell d'oficialitat per "tots els preceptes lingüístics" que hi ha vinculats. Per exemple, l'etiquetatge de productes.El govern espanyol també es va comprometre a "treballar per aconseguir una majoria suficient que avali aquesta petició" abans de finals del 2022. Al novembre, el ministre d'Exteriors,, ja va refredar les opcions de complir aquesta promesa al·legant "dificultats tècniques" i "polítiques" que, segons ell, li havia traslladat la presidenta de l'Eurocambra,. Des de llavors, no hi ha hagut novetats i la petició continua estancada.La revisió de la reforma del reglament del Senat no ha tirat endavant.Des d'ERC lamenten l'actitud tant del PSOE com del govern espanyol, i critiquen que, pel que fa a aquest tema, els socialistes actuïn de la mateixa manera que el PP.

