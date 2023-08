Tragèdia en el món del periodisme. El periodista, corresponsal de guerra i escriptor,, ha mort aquest dimecres al vespre a l'edat de 68 anys. Segons ha avançat El País, no ha pogut superar unque feia mesos que arrossegava. Al llarg de la seva carrera professional,com Croàcia, Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Albània, Txetxènia, Iraq, Argentina, Haití, Rwanda, Nigèria, Guinea Equatorial, Sierra Leone, Uganda, Congo, Zimbabwe, Namíbia i Filipines.. Va ser el mateix Lobo qui va anunciar l'octubre passat en un programa radiofònic de Cadena Ser, on també era col·laborador, que patia dos càncers simultanis no relacionats entre si.El seu pare era espanyol i la seva mare, anglesa, i el 1960 es va mudar a Espanya.Més tard, el 1975 es va matricular la llicenciatura de Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid, i va passar per diversos mitjans de comunicació com l'agència Pyresa, Ràdio Intercontinental, El Heraldo de Aragón, Ràdio 80, A. En la seva etapa final va col·laborar amb El Diario, Jotdown, InfoLibre i El Periódico.

Altres notícies que et poden interessar