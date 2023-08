Els epidemiòlegs alerten d'un repunt de casos de Covid a Catalunya durant l'estiu

Situación COVID en CAT:

• Tasa semanal casos: 94 (semana anterior: 73)

• 100% Ómicron (86% tipo XBB.1)

• Ingresados 376 personas (al alza: +66)

• Ingresados UCIS: 13 personas (estable)

pic.twitter.com/ifTREQ8Ofe

Gairebé un mes després que el govern espanyol decidís donar per finalitzada l'emergència sanitària a l'Estat,. Així ho alerten els epidemiòlegs més destacats durant la pandèmia, com el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic,, i el president del Col·legi de Metges de Barcelona,. Totes les infeccions són peri, en la majoria dels casos, els símptomes són lleus, pel qual criden a la calma, tot i que demanen estar alerta.Segons les dades actualitzades d'aquest dimecres, la taxa setmanal de casos s'ha incrementat de 73 a 94, de la mateixa manera que el nombre de persones ingressades, que ja arriba fins a les 376 (+66), 13 de les quals, a l'UCI. Els registres mostren també que els contagis afecten especialment la franja d'edat més gran, el qual s'explicaria per la realització de més tests en aquest grup. Per això, la infectòloga del Clínicha destacat quePer això, García-Vidal aconsella fer-se un test davant l'aparició de símptomes com la febre o el malestar general, així comque han quedat enrere, com elen cas de contagi, l'ús obligatori de la, la higiene de mans i evitar el contacte amb les persones de risc. Precisament, ha instat aquest grup a iniciar unsota les indicacions d'un metge.

