Guerres cibernètiques: la nova carrera armamentística amb IA sobre la qual adverteix Bill Gates

, el propietari de, és una de les veus autoritzades a escala mundial pel que fa a assumptes de tecnologia i, per extensió, d'. Al seu web de reflexions,, és habitual que el magnat s'aventuri a parlar del present i futur d'aquest tipus d'eines, amb eld'Open AI com a gran contacte amb les masses d'aquesta incipient tecnologia.En un article publicat aquest juliol, Gates analitzava els. Entre els molts apunts, en destaca especialment un: el relatiu a l'ús d'aquesta tecnologia per. Ara que les armes atòmiques estan en plena actualitat arran de la pel·lícula Oppenheimer, el biopic del creador de la bomba nuclear , és possible que les paraules de Gates no es corresponguin amb el concepte de guerra mundial. I és que el magnat no es refereix a les armes nuclears que, d'altra banda, també podran perfeccionar-se i guanyar abast amb l'ús d'eines d'IA.On posa el focus és en com la intel·ligència artificial pot ser fonamental en la creació d'armes d'un altre tipus: les. Per explicar-les, Gates les relaciona amb l'activitat dels hackers però amb. En lloc de llançar atacs per "força bruta", és a dir, "escrivint codi que contempli totes les potencials debilitats d'un sistema fins que en descobreixi alguna", les noves eines d'intel·ligència no humana permetranAixò, portat a gran escala, pot traduir-se en armes no tradicionals que puguin fer-se amb eli, així, posar en risc la vida de. "Tothom viuria pitjor", afegeix el propietari de Microsoft.L'incentiu de no deixar que cap país se t'avanci, diu, acabaria derivant en unde naturalesa molt diferent, però de risc igualment enorme. En aquest sentit, la comparativa entre armes nuclears i armes cibernètiques impulsades per intel·ligència artificial se serveix sola.No tot són males notícies, però. Bill Gates apunta que la carrera armamentística que va viure la seva generació va permetre quei que l'experiència atòmica sobre civils es limités a Hiroshima i Nagasaki. Per controlar una eina tecnològica amb un potencial militar tan important com és la IA, Bill Gates proposa la creació d'però especialitzat en intel·ligència artificial.