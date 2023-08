Tres ballarines denuncien la cantant Lizzo per assetjament sexual, religiós i racial

Nou escàndol en el món de la música. En aquest cas, als Estats Units, on la cantantha estat denunciada perperdavant el Tribunal Superior del comtat de Los Angeles. A més, les antigues companyes de l'artista, una gran abanderada de la diversitat corporal, asseguren que generava un "".es refereixen a episodis succeïts entre 2021 i 2023, durant lai la gira europea posterior. Destaquen els fets que van tenir lloc en un, on la cantant va obligar una d'elles a tocar els pits d'una ballarina contra la seva voluntat.A més, afirmen que la capitana de l'equip de ball de Lizzo,, intentavai ridiculitzava aquells qui no esperaven al matrimoni per mantenir relacions sexuals. I, quan demanaven certs pagaments per avançat, la productoraels hauria contestat amb respostes carregades d'"".

