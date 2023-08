L'afronta una nova vaga de treballadors , en aquesta ocasió, delsque estan convocats a anar a una aturadade dijous a dilluns a partir del. Les dates de la vaga han activat totes les alarmes, amb elde la mobilització caòtica deque es va reactivar el 2019 , també de personal de seguretat , pel qual aquest dimecres, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha decretat unsEls sindicats denuncienper part de l'empresa: que no es respectin elsdel personal de 10 minuts per hora, ni la conciliaciói que s'exerceix "d'autoritat i pressió sobre els subordinats". També denuncien que "als llocs de treball" i, per tant, les treballadores tenen unaen comparació als seus companys.Alhora, els representants dels treballadors posen sobre la taula la necessitat que l'empresa holandesa I-Sec es faci càrrec delso que habiliti una zona d'estacionament. També, reclamen que aboni un plus peral mes per als vigilants. A més a més, la plantilla considera que té dret a tenirmensuals. El document l'han firmat els sindicats

