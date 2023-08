El TSJC obliga una escola de Girona a impartir una assignatura troncal en castellà

Els tres punts que l'escola haurà de complir

Elobliga una escola de Girona a impartir una assignatura troncal en castellà a part de la matèria de llengua que ja determina la legislació educativa del país. Segons ha avançat Vilaweb, el tribunal dicta aquesta mesura cautelar després de rebre la petició d'una família.deixava fora els percentatges, però definia el castellà com a llengua d'ús curricular i educatiu. Per això mateix, el tribunal agafa aquesta llei com a suport per als seus arguments. En la seva interlocutòria,en aquesta escola i requereix a la direcció del centre que abans del de setembre informi dels canvis del pla d'usos lingüístics per complir l'ordre.La mesura no només afectarà el fill de la família que ho demanava sinó a la resta de la classe. El Departament d'perquè de les vint-i-cinc hores setmanals, tretze i mitja són en català, una i mitja en castellà i una en anglès. A banda, es fan uns tallers, tres dels quals en català, un en castellà i un en anglès. El tribunal obligarà a revertir la situació imposant que es faci, com a mínim, una troncal en castellà i fixa tres punts que caldrà complir.El primer: que l'assignatura sigui íntegrament en castellà, de manera que no es pugui combinar amb altres idiomes. A més,Finalment, estableix que l'assignatura s'haurà de fer en castellà durant els cursos següents que cursi l'alumne, fins que no hi hagi una sentència ferma.La interlocutòria reconeix que la nova legislació "no desplaça completament el castellà, des del moment que es contempla el seu ús educatiu i curricular, i se’n garanteix el coneixement a la fi de l’ensenyament obligatori". Això, afegeix el tribunal,, siguin cautelars o en la sentència definitiva, per a garantir la presència mínima de la llengua castellana, d’acord amb el que estableix al marc constitucional i legal, estatal i autonòmic".