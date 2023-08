Expedient sancionador al Reggaeton Beach Festival sense precedents: Consum el podria multar amb 1 milió d'euros

El sistema de pagaments, també investigat

Expedient sancionador que pot significar una multaen l'organització dels festivals a l'estat espanyol. El ministeri de Consum ha obert un expedient sancionador contra eli el podria arribar a multar amb fins a 1 milió d’euros per prohibir de forma "arbitrària" l’entrada al recinte amb menjar o beguda de l’exterior i per només permetre el pagament amb un sistema de polseresdins del recinte.Segons el ministeri,contra una empresa organitzadora d’esdeveniments i festivals a diverses parts d’Espanya. El RBF duu a terme el seu espectacle a diverses ciutats de l'Estat, A Madrid va quedar cancel·lat fa pocs dies. També triomfa a Mallorca, Marina D'Or, Santander, Torrevieja, Marbella, Tenerife o a zones com Astúries i Galícia.El Reggaeton Beach FestivalSegons explica el ministeri de Consum en un comunicat, el festival incloïa una "clàusula obligatòria de prohibició expressa d’entrada al recinte amb menjar o beguda de l’exterior" i els assistents podien “ser registrats i tenir denegada l’entrada per aquest motiu”.-com una ampolla d’aigua petita, una peça de fruita o un entrepà o snack precintat-, però no s’acceptaven "entrepans o menjar casolà".Consum també està investigant el sistema de pagament a través de les polseres, que era l’única forma de pagament en el recinte del festival. En concret, es qüestiona que el festival es quedés part dels diners sobrants de les polseres i que no es permetés pagar en efectiu.a causa de les despeses de gestió, d’1,5 euros", explica el ministeri, que considera que això podria considerar-se una "infracció per clàusules abusives", igual que el fet de no acceptar el pagament en efectiu., en el primer cas, i d’entre 100.000 i 1 milió en el segon.