Per què el juliol i l'agost són els únics mesos consecutius amb 31 dies?

Un dels primers trucs que aprenen els infants i que els meravellen és el dels artells per consultar quinstenen 31 dies i quins 30 -o 28 i 29, en el cas del febrer-. Es tanquen els punys, s'ajunten i es compta: el primer artell representa el gener (31 dies), el primer espai entre artells, el febrer (28 o 29 dies) i així successivament. Si bé, entre el darrer artell d'una mà i el primer de l'altra no hi ha espai i representen els mesos de, els dos de. Però, per què es dona aquesta particularitat?La resposta la tenen els. Abans dels seus governs, el calendari tenia 10 mesos i començava al març. Si bé, no es corresponia amb els fenòmens astronòmics i Numa Pompoli va adaptar el calendari solar egipci. Els deus Juno i Februo van tenir l'honor de donar als dos nous mesos.Set segles després, amb la mort de Juli Cèsar, un dels seus pupils,, va proposaren honor seu i es va passar a dir. El mateix es va fer amb el seu successor, l'emperador, que va passar a donar nom al mes següent, l'. Si bé, per evitar polèmiques,, que va passar a tenir-ne 31 com el juliol.

